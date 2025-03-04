Приостановка помощи от США: эксперт и военный рассказал о возможных последствиях

Несмотря на любое давление и принуждение Украины к необоснованным уступкам и капитуляции кремля, мы сильны и сплочены с нами страны Европы, которые уже дали понять, что готовы к наращиванию помощи для Украины, убежден Александр Мусиенко.

Приостановка помощи от США для Украины будет иметь последствия. В частности, будет трудно найти замену, в частности, ракетам к системам Patriot.

Об этом сообщил эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко в соцсетях.

"Например, планы США по производству ракет к системам Patriot на 2025 год составляют от 550 до 650 единиц. В то же время их европейский аналог — ракеты к французско-итальянской системе SAMP/T, способной сбивать баллистические ракеты, планируется производить в количестве около 50-60 ракет в год. Разница является разительной", – объяснил он.

Что касается перехватчиков крылатых ракет к системам ПВО IRIS-T SLS и IRIS-T SLM, а также системам NASAMS, то есть надежда, что США не будут блокировать возможность закупать ракеты, в частности, в норвежскую систему. Потому что, как отметил эксперт, американские ракеты могут использоваться в системах NASAMS.

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Спутниковая система Starlink также играет важную роль в применении беспилотников для обеспечения связи. Однако, по словам Мусиенко, Украина вместе с партнерами не стоит на месте.

"Уже есть определенные технологические решения, которые рассматриваются в случае "а что если", – пишет он.

Обмен разведданными, по мнению эксперта, также важна поддержкой со стороны США, которые имеют соответствующие возможности и возможности, отсутствующие у Украины. В частности, проведение спутниковой разведки по установлению логистического передвижения врага, его расположению, перебазированию его составов и т.п. Но пока нет сообщений, что США остановили предоставление разведданных Украине. В случае же если это произойдет, Украине нужно работать с европейскими партнерами, чтобы они могли этот компонент в случае чего заменить. Но, это вряд ли повлияет на удары по военным объектам на территории России, deep strike будут продолжаться.

Еще одна составляющая ракеты GMLRS к системам HIMARS, то, по мнению Мусиенко, придется искать решение чем заменить.

Американский, очень хорошо информированный аналитик, Майкл Кофман отметил, что Украина сейчас гораздо меньше зависима от помощи США, чем год назад. Но многое мы можем заменить.

"В то же время общаясь с подразделениями, которые занимаются использованием беспилотников, можно сказать, что на сегодняшний день уже есть перспективные наработки как украинские, так и общие с нашими европейскими партнерами. Они дают ответы на многие вопросы о которых раньше даже и не говорилось с точки зрения наших возможностей", — пишет эксперт.

Итак, по словам Мусиенко, пока неясно, касается ли решение об остановке помощи от США запрета на продажу американского оружия странам ЕС с последующей поставкой через посредников Украине. Если нет, то мы в лучшей позиции, ведь Европа сможет покупать американское оружие для Украины при финансировании и наличии средств. Если так, то в худшей позиции и нужно будет исходить из собственных ресурсных возможностей и обеспечения европейских партнеров.

"Несмотря на любое давление и принуждение Украины к необоснованным уступкам и капитуляции кремля, мы – сильные и сплоченные! С нами страны Европы, которые уже дали понять, что готовы к наращиванию помощи для Украины. И мы точно выстоим! У нас есть мощные Вооруженные Силы Украины и консолидированная нация!" – резюмировал военнослужащий.

Напомним, президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза наступила после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

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