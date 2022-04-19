"Приоткрытые двери, а там нога": Арестович о "большом наступлении" России на Донбассе

Алексей Арестович сравнил поле боя с квартирой.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину о "большом наступлении" на Донбассе.

Арестович рассказал, что возле Кременной идут бои, что касается Торска – это маленькое село, к югу от Кременной. Та группа, которая вчера Кременную проскочила, ее больше нет. Ее постигла та же участь, что и Гостомельский десант.

"Марьинка – немного продвинулись в серой зоне, мы им поддали, и они немного отошли назад. Это 3-5 км продвижения. Винегрет. А российская пропаганда что-то гордо заявила… Если представить, что поле боя – ваша квартира. Приоткрытые двери, а там нога: это все, что произошло за двое суток сосредоточенного движения последних резервов "большой России" с бомбардировками и трехтонными бомбами, с попытками какое-то там химическое вещество использовать..." — заявил он.

Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.