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Пришел "денацифицировать" родную мать: уроженец Львовщины воевал в армии РФ против ВСУ

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Пришел "денацифицировать" родную мать: уроженец Львовщины воевал в армии РФ против ВСУ

Фото: Оперативный ВСУ

В Харьковской области украинские воины обнаружили документы уроженца Львовщины, воевавшего против Украины на стороне оккупационной армии.

Оккупантом оказался 46-летний уроженец с. Стрельбичи на Старосамборщине. В этом селе до сих пор живет мать захватчика.

Об этом пишет lmn.in.ua.

По данным издания, 46-летний уроженец с.Стрильбичи Львовской области Василий Мигаль воевал в Харьковской области против Украины. Там во время контрнаступления были обнаружены документы оккупанта. Что произошло с жителем Львовской области, воевавшим на стороне России — неизвестно.

© Львовская мануфактура новостей
Фото: Львовская мануфактура новостей
© Львовская мануфактура новостей
Фото: Львовская мануфактура новостей

В селе Стрельбичи подтвердили журналистам, что Василий Мигаль родом из их села. Там рассказали, что мужчина учился в сельской школе. Много лет назад он выехал в Россию на заработки, его мать до сих пор живет в селе на Львовщине. До войны мужчина приезжал ее посещать. Известно, что оккупант 21 сентября подписал контракт с воинской частью в с. Мулино Нижегородской области РФ, чтобы принять участие в войне против Украины в составе оккупационной армии. У мужчины в России есть жена и две дочери — 11-летняя Ксения и 5-летняя Елизавета.

© Львовская мануфактура новостей
Фото: Львовская мануфактура новостей
© Львовская мануфактура новостей
Фото: Львовская мануфактура новостей

Напомним, Главное управление разведки Украины опубликовало разговор российского солдата, где он эмоционально жалуется на проблемы на войне. Он также надеется поскорее скрыться домой.

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