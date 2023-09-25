Пришел воевать с НАТО: ВСУ взяли в плен экс-мэра российского города (видео)

Чиновник только 7 сентября заключил контракт с Минобороны РФ и уже попал в украинский плен.

Украинские войска недавно близ Клищиевки в Донецкой области взяли в плен экс-мера российского города Чайковского Алексея Третьякова, который отправился в Украину "воевать с НАТО"

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины 25 сентября, добавив видео с рассказом Третьякова.

Пленный бывший мэр российского города Чайковский рассказал, что отправился на войну против Украины в качестве добровольца.

"Признается, что пришел в Украину воевать с НАТО. Подразделений НАТО здесь не встретил, однако признает, что ка*апская пропаганда лжет, а Крым — украинский", — говорится в заявлении ГПСУ.

Вот что рассказал о себе на видео сам Третьяков:

"В 2014 году я избрался мэром города Чайковского. В должности я пробыл с 2014 по 2019 год. До этого я также был депутатом городской Думы. Эти полномочия закончились. У меня не было самоцели быть в политике".

"В качестве добровольца я заключил контракт 7 сентября с Министерством обороны. Приписали меня в 78-ой полк 41-ой мотострелковой дивизии. Переправили в город Лисичанск, где я проходил тренировку в течение недели. И даже не получив распределения в подразделение, нас отправили на "спецоперацию" в район села Клищиевка", — рассказал пленный российский чиновник.

ВСУ захватили в плен мэра российского города, прибывшего "воевать с НАТО"

К слову, СБУ в Ивано-Франковске задержала уроженку России, которая восхищалась президентом РФ Владимиром Путиным, ненавидела Украину и оправдывала российскую агрессию.

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