Наступления как в Первую мировую: Сырский рассказал, почему ВСУ штурмуют врага "ногами"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © ТСН

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Новейшие военные технологии кардинально изменили текущую ситуацию на фронте в Украине. Из-за беспрецедентного скачка в развитии беспилотной авиации обе стороны конфликта практически потеряли возможность использовать тяжелую бронетехнику для больших прорывов. Современное поле боя стало абсолютно прозрачным, поэтому любое скопление техники в радиусе десятков километров мгновенно уничтожается на подступах к линии столкновения.

Об этих радикальных изменениях в тактике ведения боевых действий рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Times.

Наступление в стиле Первой мировой

Главнокомандующий объяснил, что сегодня война превратилась в непрерывное состязание технологий, где малые ударные дроны парализовали способность армий проводить масштабные механизированные операции. Разведывательные беспилотники мгновенно обнаруживают силы противника, после чего их сразу разбивают. Поэтому классическое использование танков или боевых машин пехоты стало крайне опасным и неэффективным.

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«Это делает невозможным развертывание бронетехники, поскольку она была бы уничтожена задолго до достижения линии столкновения», — признал Александр Сырский.

В таких сверхсложных условиях командирам приходится полагаться исключительно на пехоту. Бойцы вынуждены преодолевать значительные расстояния сами по себе, подвергаясь постоянной опасности с воздуха.

«Поэтому сейчас наши солдаты, как и солдаты противника фактически вынуждены наступать пешком, как в Первой мировой войне», — добавил генерал.

Поиск технологического прорыва

Несмотря на тотальное преобладание беспилотников, украинское командование активно ищет новые средства противодействия, чтобы вернуть боевые машины на поле боя. Главнокомандующий отметил, что решением этой проблемы могут стать новые комплексы активной защиты. Они должны способны самостоятельно обнаруживать и сбивать вражеские дроны-камикадзе еще на подлете к бронетехнике.

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«Война — это постоянное соревнование, соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами, а также противостояние между армиями», — подчеркнул глава ВСУ.

Если инженерам удастся достичь технологического баланса и создать надежную защиту, ударные дроны лишатся сегодняшней феноменальной эффективности. Тогда танки и тяжелая артиллерия могут получить настоящее второе дыхание. Это позволит военным снова интенсивно использовать броню для сохранения жизней личного состава во время штурмов.

Напомним, благодаря развертыванию украинских беспилотников с искусственным интеллектом и новыми ракетными системами Украина существенно усилила удары средней и далекой дальности в тылу врага. Автономные дроны Hornet эффективно уничтожают линии и объекты оккупантов, обеспечивая более 1000 вражеских потерь ежедневно, а атаки на российскую нефтяную инфраструктуру уже стали почти регулярными.

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