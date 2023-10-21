Пришла кормить собак: на Херсонщине под завалами дома обнаружили тело женщины (фото)

В Бериславе из-под завалов дома извлекли тело женщины, которую оккупанты убили во время атаки 19 октября.

В Бериславе Херсонской области обнаружили тело женщины во время разбора завалов разрушенного дома в результате бомбардировки оккупантов 19 октября.

Об этом сообщила полиция Херсона.

Правоохранители установили, что погибшая – 56-летняя местная жительница, которая ухаживала за домом и на момент авиационного удара оккупантов пришла кормить собак.

Дома на Херсонщине после обстрела окупантов

Дома на Херсонщине после обстрела окупантов

Дома в Херсонской области после обстрела окупантов

Россияне 19 октября сбросили на Берислав 10 авиабомб.

Напомним, оккупанты прямо в эту минуту обстреливают Херсон с левобережья.

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