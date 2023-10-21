Пришла кормить собак: на Херсонщине под завалами дома обнаружили тело женщины (фото)

В Бериславе из-под завалов дома извлекли тело женщины, которую оккупанты убили во время атаки 19 октября.
В Бериславе Херсонской области обнаружили тело женщины во время разбора завалов разрушенного дома в результате бомбардировки оккупантов 19 октября.
Об этом сообщила полиция Херсона.
Правоохранители установили, что погибшая – 56-летняя местная жительница, которая ухаживала за домом и на момент авиационного удара оккупантов пришла кормить собак.
Россияне 19 октября сбросили на Берислав 10 авиабомб.
Напомним, оккупанты прямо в эту минуту обстреливают Херсон с левобережья.
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