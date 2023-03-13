Пришла повестка: какие обследования и как бесплатно пройти для медкомиссии

Перед прохождением медкомиссии военнообязанные должны пройти некоторые обследования в гражданской больнице. Как в короткие сроки бесплатно пройти медицинское обследование после получения повестки читайте в материале ТСН.ua
Появившись по повестке в военкомат, военнообязанный получает там список необходимых исследований. Как правило, в этот перечень входят общеклинические обследования, рентгенография или флюорография, кардиограмма, анализы по возрасту.
Чтобы пройти эти исследования, необходимо обратиться к своему семейному врачу или заменяющему его врачу в любой ближайший центр первичной помощи.
- Семейный врач, врач первичного звена проводит обследование в рамках программы медицинских гарантий или дает направление на необходимые исследования, например, рентгенографию, измерение уровня сахара, холестерина, общеклинический анализ крови. Если требуется, предоставляет выписку амбулаторной карты.
- Если мобилизованный имеет болезни, которые могут препятствовать исполнению воинского долга, по направлению семейного врача он может обратиться к профильным специалистам.
- Чтобы не было конфликтов во время похода к врачам с другими ожидающими в очереди пациентами, врач, который выдает направление, указывает, что оно для военкомата, — отмечает заместитель директора КНП «ЦПМСП №2» города Киева Наталья Шаповал. "Если врач маркирует направление «для военкомата» – визит внеочередной».
Список анализов и обследований, которые должен получить призывник для заключения о пригодности к военной службе регламентируется Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.
Согласно этому перечню каждый призывник должен быть осмотрен хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, при наличии медицинских показаний врачами других специальностей.
Анализы и исследования, которые должен предоставить мобилизованный перед оглаядом следующие:
- общий анализ крови,
- общий анализ мочи,
- серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита «В» (HBsAg), антитела к вирусу гепатита «С» (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW),
- группа крови и резус-принадлежность,
- флюорографическое обследование органов грудной клетки,
- профилактические прививки в соответствии с календарем профилактических прививок,
- электрокардиографическое исследование,
- лицам, которым более 40 лет измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар.
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