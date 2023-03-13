Пришла повестка: какие обследования и как бесплатно пройти для медкомиссии

Перед прохождением медкомиссии военнообязанные должны пройти некоторые обследования в гражданской больнице. Как в короткие сроки бесплатно пройти медицинское обследование после получения повестки читайте в материале ТСН.ua

Появившись по повестке в военкомат, военнообязанный получает там список необходимых исследований. Как правило, в этот перечень входят общеклинические обследования, рентгенография или флюорография, кардиограмма, анализы по возрасту.

Чтобы пройти эти исследования, необходимо обратиться к своему семейному врачу или заменяющему его врачу в любой ближайший центр первичной помощи.

Семейный врач, врач первичного звена проводит обследование в рамках программы медицинских гарантий или дает направление на необходимые исследования, например, рентгенографию, измерение уровня сахара, холестерина, общеклинический анализ крови. Если требуется, предоставляет выписку амбулаторной карты.

Если мобилизованный имеет болезни, которые могут препятствовать исполнению воинского долга, по направлению семейного врача он может обратиться к профильным специалистам.

Чтобы не было конфликтов во время похода к врачам с другими ожидающими в очереди пациентами, врач, который выдает направление, указывает, что оно для военкомата, — отмечает заместитель директора КНП «ЦПМСП №2» города Киева Наталья Шаповал. "Если врач маркирует направление «для военкомата» – визит внеочередной».

Список анализов и обследований, которые должен получить призывник для заключения о пригодности к военной службе регламентируется Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Согласно этому перечню каждый призывник должен быть осмотрен хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, при наличии медицинских показаний врачами других специальностей.

Анализы и исследования, которые должен предоставить мобилизованный перед оглаядом следующие:

общий анализ крови,

общий анализ мочи,

серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита «В» (HBsAg), антитела к вирусу гепатита «С» (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW),

группа крови и резус-принадлежность,

флюорографическое обследование органов грудной клетки,

профилактические прививки в соответствии с календарем профилактических прививок,

электрокардиографическое исследование,

лицам, которым более 40 лет измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар.

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