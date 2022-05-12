Пришли домой и забрали: в Херсоне оккупанты похитили танцовщика

Российские военные оккупировали Херсон. Захватчики совершают в городе произвол, в частности – похищают украинцев.

Стало известно, что 9 мая оккупанты пришли домой к танцовщику в стиле хип-хоп Виталию Клименко и вывезли его в неизвестном направлении.

Об этом сообщили представители танцевального чемпионата Explosion Battle на странице Instagram. Они просили всех небезразличных помочь в поиске.

"В Херсоне российские оккупанты похитили нашего танцовщика. 9 мая пришли в его дом и забрали", — говорилось в сообщении.

Впоследствии родная сестра Виталия сообщила, что танцовщика нашли. Российские оккупанты держат его в так называемом "СИЗО". Захватчики говорят, что, возможно, отпустят Виталия. Больше информации семье танцовщика они не дали.

Фото: m4ku13/Instagram

"Он находится в СИЗО, куда всех забирают. Сказали, что, возможно, отпустят, но когда именно – не сказали. Что именно с ним – тоже не говорят", — рассказала сестра.

Отметим, Виталий Клименко проживает в Херсоне, который на начале полномасштабного вторжения России в Украину оккупировали россияне. Юноша, судя по его страничке в Instagram, занимается танцами в стиле хип-хоп. Также Виталий работает хореографом.

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