"Пришли какие-то буряты и просто сожрали": в Луганской области оккупанты выловили из озера декоративных карпов

"Пришли какие-то буряты и просто сожрали": в Луганской области оккупанты выловили из озера декоративных карпов

У российских военных нет никакой доктрины, и Украина имеет дело с обычными допотопными варварами. Так, в Рубежном Луганской области российские оккупанты из Бурятии выловили декоративных карпов из озера, пожарили их и съели.

Весь мир уже знает, что эта "доблестная" российская армия приехала на войну против Украины убивать ради унитазов и стиральных машин.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Расскажу нашу реальную историю. Директор компании, которая производила ювелирные изделия, имел предприятие в Рубежном. Было у него и небольшое озеро, в котором жили японские карпы кой, такие разноцветные красивые крупные рыбы. Пришли какие-то буряты и просто сожрали. Они их пожарили и сожрали", – рассказал глава Луганской области.

Он поделился еще одним фактом о российских оккупантах: во время грабежа в Луганской области они забирали даже пластиковые корзины для грязного белья, потому что просто такого еще не видели.

Напомним, накануне оккупанты выпустили ракеты по Одесской области и "денацифицировали" пляжный туалет.

Отсюда оккупанты расстреливали два города: репортаж ТСН с места, где находился штаб рашистов

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