Пришли на Киевщину вместе с войсками оккупантов: будут судить двух экс-нардепов и псевдочиновницу "ДНР" (фото)

Отмечается, что речь идет о двух бывших народных депутатах Украины от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олейнике, а также о так называемом "министре иностранных дел" "ДНР" Наталье Никоноровой.

Судят двух экс-нардепов и псевдочиновницую должность "ДНР", которые пришли на Киевщину вместе с войсками оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении двух бывших народных депутатов и псевдочиновника "ДНР" по факту государственной измены и незаконного пересечения государственной границы Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332- 2 УК Украины).

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Расследованием установлено, что в феврале текущего года подозреваемые незаконно пересекли государственную границу Украины вне установленных пунктов пропуска.

В сопровождении российских военных они приехали в село Катюжанка Вышгородского района Киевской области, которое в то время находилось под оккупацией вооруженных сил РФ.

Указанные лица перешли на сторону врага и пропагандировали "идею русского мира" среди местного населения, придавали интервью антиукраинскому характеру представителям СМИ страны-агрессора. Они призвали местных жителей поддерживать оккупационные власти и признать ее легитимность.

Кроме того, подозреваемые посетили штаб оккупантов, базировавшийся на территории сельской школы. Там солдаты вооруженных сил РФ оборудовали боевые позиции для военной техники, хранили оружие, боеприпасы и горючее. На школьном стадионе была их посадочная площадка для вражеских вертолетов и боевые позиции РСЗО "Град". Оттуда оккупанты каждую ночь вели обстрелы позиций ВСУ. Также на территории школы находились помещения для допросов граждан Украины, в том числе пленных.

Отмечается, что речь идет о двух бывших народных депутатах Украины от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олейнике, а также о так называемом "министре иностранных дел" "ДНР" Наталье Никоноровой.

Напомним, в мае СБУ задержала брата бывшего депутата-предателя Олега Царева. Россия пообещала коллаборанту должность главы Днепропетровской ОГА, а когда наступление РФ провалилось, то предатель готовил серию взрывов на Днепропетровщине.

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