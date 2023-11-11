Присоединение Украины к Альянсу без оккупированных Россией территорий: экс-генсек НАТО выдвинул предложение

Андерс Фог Расмуссен убежден, что нельзя откладывать дело о членстве Украины в НАТО до следующего года.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен говорит, что частичное членство без оккупированных Россией территорий показало бы РФ то, что она не сможет остановить присоединение Украины к Альянсу.

Об этом сообщает The Guardian.

Расмуссен, который был генеральным секретарем НАТО между 2009 и 2014 годами, настаивал на том, что план частичного членства Украины не привел бы к замораживанию конфликта, а предупреждал бы Россию, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонному альянсу.

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Андерс Фог Расмуссен считает, что дело о членстве Украины в НАТО нельзя снова откладывать в следующем году.

Причиной сдерживания является то, что стране, находящейся в состоянии войны, почти невозможно предложить членство, поскольку согласно статье 5 НАТО о коллективной самообороне, все страны-члены НАТО обязаны стать на активную защиту страны в конфликте. Противники членства сейчас говорят, что членство в НАТО для всей Украины фактически означало бы сообщение НАТО России о войне.

Если исключить из НАТО территорию, контролируемую Россией, угроза конфликта между Россией и НАТО будет уменьшена, утверждает Расмуссен.

Расмуссен опроверг, что этот шаг заморозит конфликт и передаст украинскую территорию России. Он сказал: "Абсолютная действительность гарантий статьи 5 удержала бы Россию от усиления атак на украинской территории внутри НАТО и таким образом освободила бы украинские силы для выхода на линию фронта".

Однако экс-генсек отметил, что у России должно быть четкое сообщение о том, что на любое нарушение территории НАТО будет ответ. По его словам, это предложение в определенной степени похоже на введение запрещенной для России зоны, чтобы она не могла летать над украинской территорией или запускать ракеты по украинским городам.

Ведутся обсуждения о привлечении военных специалистов накануне следующего саммита НАТО для разработки деталей идеи, включая, как можно провести четкую линию фронта, определяя территорию подконтрольную Украине и территорию, которую считают оккупированной Россией.

Три главные причины, почему Украине предлагают членство

Андерс Фог Расмуссен назвал три главные причины, почему Украине предлагают членство.

Во-первых, Украина в НАТО будет выступать оплотом против все еще агрессивной России, по его мнению.

Во-вторых, он сказал: "Мы должны осознать, что серые зоны опасны. Нейтралитета в старом понимании мира больше не существует. Серые зоны становятся соблазном для Путина атаковать".

В-третьих, он утверждал, что украинская армия сейчас самая закаленная армия в Европе и будет примером для других европейских государств.

Экс-генсек Альянса сказал, что в общей сложности 25 стран, кроме стран G7, ведут переговоры о двусторонних соглашениях по безопасности с Украиной в рамках зонтичного соглашения под названием Киевский договор безопасности, который должен выступать мостом к полноправному членству в НАТО. Договор предусматривает масштабные передачи оружия, усиленный обмен разведданными и поддержку оборонной промышленности Украины, чтобы она могла независимо производить оружие и боеприпасы.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на прогресс Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими войсками, но предупредил, что прогресс будет тяжелым.

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