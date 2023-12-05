Присоединение Украины к Союзному государству и оккупация Молдовы: Портников о плане Путина

Виталий Портников рассказал о планах диктатора после вторжения в Украину в 2022 году.

Политический эксперт и журналист Виталий Портников отметил то, что оккупационная армия России и Владимир Путин считали, что украинцы буквально встретят их "цветами", не укладывалось в прогнозы ни одной разведывательной службы мира. План, который вынашивал президент-диктатор России, – провалился.

Об этом Портников рассказал на своем YouTube-канале.

"Какой был этот план? Полная оккупация Донецкой и Луганской областей Украины с уничтожением там самой боеспособной части украинской армии. Продвижение на востоке и юге в Одессу с тем, чтобы войти на территорию так называемой "Приднестровской Молдавской Республики", а затем дооккупировать Молдову до румынских границ", — объяснил он.

Политический эксперт также отметил, что Путин планировал зайти в Киев, сменить там правительство, вернуть в кресло беглого президента Виктора Януковича, а в кресло спикера Верховной Рады – очевидно, Виктора Медведчука с последующей передачей ему всей власти в Украине.

"И потом, как это и было сказано в обращении Владимира Путина к россиянам в ночь с 23 на 24 февраля прошлого года — "вопрос о самоопределении народов Украины". То есть проведение в регионах юга и востока Украины референдумов о провозглашении их независимости с последующим присоединением к РФ", – объясняет журналист.

В Кремле также хотели, на территории, которую они "решили оставить Украине" после оккупации — принять решение о присоединении Украины к Союзному государству России и Беларуси. Возможно также с присоединением к этому государству и Республики Молдова. С последующим созданием наднациональных органов и избранием Владимира Путина президентом этого нового Союзного государства.

"С дальнейшим присоединением к этому государству всех оставшихся советских республик – до 2036 года, может до 2030-го. Простой план, который разрушился военно", — резюмировал Портников.

Напомним, историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал, что Путин собирался разделить Украину на три части. Западную часть диктатор планировал отдать Польше.

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