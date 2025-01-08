Присутствие сил обороны на Курщине ставит на паузу российский вариант урегулирования войны — эксперт

Происходящее в Курской области вызывает серьезные беспокойства российской стороны, о чем свидетельствует присутствие в Курской области заместителя министра обороны РФ Евкурова.

Присутствие сил обороны Украины в Курской области ставит на паузу российский вариант урегулирования войны в Украине.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Происходящее в Курской области вызывает серьезные беспокойства российской стороны, о чем свидетельствует присутствие в Курской области заместителя министра обороны РФ Евкурова. Это топ-чиновник министерства обороны РФ, отвечавший за действия африканского корпуса РФ", — говорит Снегирев.

Отметим, аналитики ISW в последнем отчете сообщили, что ВСУ дальше продвигаются в Курской области – на северо-запад от Суджи. Впрочем, в регионе также фиксировалось продвижение и войск РФ.

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что новое наступление ВСУ в Курской области должно доказать, что Россия сейчас находится в гораздо более слабом положении, чем год назад. Годжес отметил, что Украина незаметно для российского командования смогла нарастить новые военные силы.

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