Присутствие войск КНДР в Курской области: в ISW объяснили, почему РФ не будет подтверждать это

На днях официально подтверждено участие солдат из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области. Впрочем, вероятно, агрессорка Россия будет избегать этой информации.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что северокорейские силы участвуют в боях и понесут потери в Курской области. По его словам, за последние несколько дней до этого Штаты наблюдали перемещение солдат КНДР из "вторых линий" в Курском регионе на линию фронта.

Кроме того, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что во время боевых действий на Курщине были убиты или ранены северокорейские солдаты. Однако он не уточнил, о каком количестве идет речь.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне пытаются скрыть потери северокорейского личного состава, а также сжигают лица убитых солдат, чтобы скрыть их присутствие в России. Он также добавил, что военные РФ запрещают солдатам из КНДР показывать свои лица во время учебы в России. Также они пытаются удалить любые видеоподтверждения того, что войска КНДР действуют в РФ.

"Украинские военные должностные лица и источники в разведке ранее отмечали, что российские военные пытались замаскировать северокорейских солдат под российские силы из Республики Бурятия", — подчеркивает Институт изучения войны.

Американские аналитики отмечают, что не наблюдали того, чтобы российские должностные лица и государственные СМИ признавали присутствие или участие в боевых действиях северокорейских солдат в Курской области. Вероятно, считают в ISW, Москва продолжит избегать сообщений о развертывании северокорейских сил.

"Поскольку это будет молчаливое признание того, что России нужны иностранные войска для возвращения своей территории, и обесценит заявления (российского диктатора – ред) Владимира Путина о том, что (операция ВСУ в Курской области привела – ред) к высоким показателям вербовки россиянами", – добавили американские аналитики.

Как сообщалось, воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ организовали "горячий прием" северокорейским войскам в Курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47.

Читайте также:

В Сети появились видео раненых военных КНДР из больницы Курска