Присутствуют ди ВСУ на Курщине и некоторых других областях РФ: Зеленский ответил

ВСУ в Курской области

Реклама

Силы обороны до сих пор находятся на территории Курской области и делают в этом направлении «возможное и невозможное».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 28 марта.

«На Курском направлении, как я и говорил, ребята делают все возможное и невозможное. Там есть наше присутствие. Наше физическое присутствие без каких-либо оцеплений», — сказал глава государства.

Реклама

Зеленский считает, что присутствие ВСУ на территории Курской области является сдерживающим моментом, чтобы россияне не начали вторжение в Сумскую область.

Также он признал, что Сил обороны находятся «чуть ниже Курской области», фактически признав операцию ВСУ в приграничной области Белгородской области, о чем вопили Z-пропагандисты.

«Мы готовимся ответными шагами, уменьшая накопление их войск. И рассредоточение их, скажем так. И для чего чуть-чуть ниже Курской области мы сделали соответствующие шаги. А то, что это географически попадает уже в Брянскую область (скорее всего, президент оговорился, имея в виду Белгородскую область. Потому что Брянщина, напротив, расположена севернее, а не южнее Курщины — Ред.) «, — говорит Зеленский.

По словам президента, в перехвате разговоров российских солдат можно услышать, что они не в восторге от идеи своего командования наступать на Сумщину.

«Видим их перехваты, видим документы, аудиозаписи интересны. Как они там, говорят: „и для чего, скажем нам идти на Сумы?“ Но у них выхода нет. Они этого хотят. Не эти военные солдаты, которые придут и погибнут, а те, кто дает приказы», — подытожил глава государства.

Ранее президент Зеленский подвел итог Саммита в Париже и рассказал, какую дополнительную помощь получит Украина от Европы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео

ЗЕЛЕНСКИЙ С ЭКСТРЕНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ: переговоры, Трамп, Путин, ВСУ на Курщине и Брянщине

Читайте также: