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Присвоил более 1 млн гривен, собранных для ВСУ: задержали "волонтёра" из Прикарпатья (фото)

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Присвоил более 1 млн гривен, собранных для ВСУ: задержали "волонтёра" из Прикарпатья (фото)

Фото: Офис генерального прокурора

Мужчину задержали, ему грозит лишение свободы.

На Прикарпатье псевдоволонтер через соцсети собрал более 1 млн 171 тыс. гривен на помощь Вооруженным силам Украины и присвоил их себе. Мужчине сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Так, злоумышленник, называясь волонтером, собирал пожертвования на личные банковские счета для приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов и прочего.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора
© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, 60-летняя жительница Киева с марта по июнь 2022 года передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов. Теперь ей грозит тюрьма.

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