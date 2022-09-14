Присвоили собранные для ВСУ почти 9 млн гривен: в Украине задержали членов "благотворительного фонда" (фото)

Злоумышленники под прикрытием благотворительного фонда собирали деньги на приобретение Вооруженным силам Украины бронежилетов, шлемов, приборов ночного видения и другой амуниции. А на самом деле просто присваивали деньги.

Организатора схемы и семь его сообщников задержали. Им объявлены подозрения в создании преступной организации и мошенничестве. За такие действия им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Действовали злоумышленники по такой схеме: организатор — 37-летний депутат одного из городских советов в Сумской области — создал два колл-центра в Киеве и Днепре и нанял сотрудников — менеджеров и операторов, работавших в офисах. Они звонили по телефону бизнесменам, просили помочь в приобретении конкретных товаров для военных и предоставляли реквизиты благотворительной организации.

Уже полученные деньги пересылали на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и распределяли между собой.

Таким образом им удалось собрать почти 9 миллионов гривен и обмануть около шести тысяч человек.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, фигуранты полпроцента от собранной суммы перечисляли на ВСУ и регулярно отчитывались о своей псевдоблаготворительности перед теми, кто присылал им деньги. Для убедительности даже записывали видеоролики о том, какую помощь они якобы оказывали военным. На самом же деле только полпроцента от этой суммы они перечисляли для нужд ВСУ, а остальные деньги распределяли между собой.

Правоохранители провели 30 обысков, в том числе в помещениях колл-центров и у фигурантов дома. В результате изъяли компьютерную технику, носители информации, банковские карты, мобильные терминалы, документы, записи обманутых лиц и тех, кого они планировали обмануть.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в Запорожье задержали агента российской ФСБ с позывным "007". Женщина под видом волонтера приехала в город, а на самом деле выполняла задачи РФ по выявлению дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

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