Российская пропагандистка и глава гильдии межэтнической журналистики РФ, член комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Маргарита Лянге распространяет фейки об Украине.

Она заявляет о якобы притеснениях русинов на Закарпатье, что является ложью.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Российская пропагандистка заявляет, что якобы в Закарпатье нарушаются права национальных меньшинств, в частности русинов. Им якобы запрещают разговаривать на русском языке, что является ложью. Ведь, по данным переписи 2001 года, только 10 тыс. закарпатцев (0,8% населения области) назвали себя русинами. Русины говорят на русинском языке, который лингвисты относят к диалекту украинского.

"Согласно действующему законодательству Украины, принуждение граждан к отказу от своей национальности запрещено. Пока ни одна из стран не включила Маргариту Лянге в санкционные списки, несмотря на активное участие в информационной войне против Украины", — говорится в сообщении.

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