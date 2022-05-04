"Притеснения русинов на Закарпатье": СНБО разоблачила российскую пропагандистку, распространяющую фейки

Российская пропагандистка и глава гильдии межэтнической журналистики РФ, член комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Маргарита Лянге распространяет фейки об Украине.
Она заявляет о якобы притеснениях русинов на Закарпатье, что является ложью.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Российская пропагандистка заявляет, что якобы в Закарпатье нарушаются права национальных меньшинств, в частности русинов. Им якобы запрещают разговаривать на русском языке, что является ложью. Ведь, по данным переписи 2001 года, только 10 тыс. закарпатцев (0,8% населения области) назвали себя русинами. Русины говорят на русинском языке, который лингвисты относят к диалекту украинского.
"Согласно действующему законодательству Украины, принуждение граждан к отказу от своей национальности запрещено. Пока ни одна из стран не включила Маргариту Лянге в санкционные списки, несмотря на активное участие в информационной войне против Украины", — говорится в сообщении.
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