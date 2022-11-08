Притула объяснил, почему заказанные Spartan такие дорогие: не 37, а $100 тысяч

Шоумен объяснил высокую цену, по которой его фонд хочет приобрести важные для ВСУ бронетранспортеры Spartan.

Волонтер и шоумен Сергей Притула, досрочно закрывший большой сбор средств на британские БТР Spartan, объяснил, почему цена на бронетранспортеры оказалась выше, чем ожидалось.

Об этом он написал в Facebook.

Он призвал критиков дождаться, пока последний Spartan заедет в Украину и тогда пообещал отчитаться за все израсходованные средства.

"Мы вышли на британский рынок в поиске партии из 50 бронетранспортеров. Знали ли мы о существовании цены 29500 фунтов, которая сейчас гуляет по Сети? Да, конечно. Однако мы собрались покупать не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50-60-80 или, возможно, 100", – отметил Притула.

Волонтер объяснил, что на рынке оружия никто не делает скидку за большее количество купленного товара.

"Это не конкурентный рынок. Это рынок оружия, где есть продавцы, которые хотят заработать, и покупатели, живущие в стране, которая воюет уже и сейчас", – говорит шоумен.

По его словам, большие компании скупают у меньших продавцов большинство имеющихся на рынке "Спартанов" и монопольно выставляют достаточно высокую цену в пределах $100К.

"Эта верхняя закупочная планка и была поставлена в философию сбора средств, который мы проводили недавно. Собирались ли мы покупать все "Спартаны" по этой цене? Ответ: нет. И там есть разные цены. И по 38 000, и 65, и 100, и даже больше", – объясняет Притула.

Ведущий добавил, что озвученное количество у 60 "Спартанов", которые его фонд собрался покупать, не является окончательным. Также он предположил, что не единственная бронетехника, которую его фонд привезет в Украину из Великобритании.

История с бронетранспортерами Spartan

Напомним, Фонд Сергея Притулы 2 ноября объявил новый сбор средств для ВСУ. Первоначально планировали собрать 200 млн грн на закупку 50 бронетранспортеров Spartan. За полтора дня было собрано 236 млн грн. Денег должно было хватить на закупку 60 таких бронетранспортеров.

Однако некоторые волонтеры в Сети заметили, что цена на одну единицу Spartan якобы завышена. Волонтер Назар Смык из Великобритании подсчитал, что бронетранспортер можно купить за 33 тысячи долларов, а если считать вместе с доставкой, то за 37 тысяч.

Ранее Сергей Притула и Сергей Стерненко закончили сбор средств "На помсту РФ". Украинцы собрали 352 миллиона гривен. За них купили 50 дронов-камикадзе RAM II.

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