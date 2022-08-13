Притула похвастался отремонтированным российским танком для ВСУ и количеством купленых раций

Известный телеведущий Сергей Притула, который во время полномасштабной войны начал активно волонтерить, отчитался о своей деятельности.

В частности, знаменитость похвастался, как отремонтировали российский танк для ВСУ за средства, которые присылали неравнодушные.

На странице в Instagram он опубликовал фото танка и рассказал, что его защитники Украины подбили. Теперь его отремонтировали и отправят на фронт.

Фото: instagram.com/siriy_ua

"Наши подбили российский танк, а мы с вами скинулись деньгами и наши славные мастера танк восстановили! Теперь будет стрелять в нужном направлении!" – написал он.

Также Притула показал, сколько раций удалось приобрести за донаты. Так, на собранные 14 667 200 грн купили 1030 средств связи.

Фото: instagram.com/siriy_ua

"Спасибо всем, кто донатит! Работаем дальше!" – прокомментировал Сергей.

Напомним, Владимир Бебешко прокомментировал позицию Константина Меладзе по поводу войны в Украине. Также он рассказал, где сейчас находится композитор.

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