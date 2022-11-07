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Притула показал, как турецкие беспилотники "Байрактар" от украинцев уничтожают российских оккупантов (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
389
Время на прочтение
1 мин
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Притула показал, как турецкие беспилотники "Байрактар" от украинцев уничтожают российских оккупантов (видео)

Фото: ТСН.ua

На Youtube-канале Сергея Притулы опубликовано видео работы дронов по танкам РФ.

Турецкие ударные беспилотники " Байрактар ", на которые летом собрали средства украинцы, уничтожают российских оккупантов и их технику на фронте.

Видео опубликовано на Youtube-канале Сергея Притулы.

По его словам, на видео показана работа дронов "Трясця", "Ковенька" и "Халепа".

Напомним, турецкая компания Baykar хочет оснастить свои беспилотники "Байракторы" ракетами класса "воздух-воздух", чтобы они могли сбивать не только другие дроны, но и самолеты.

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Дата публикации
Просмотры
389
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