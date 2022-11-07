Притула показал, как турецкие беспилотники "Байрактар" от украинцев уничтожают российских оккупантов (видео)

На Youtube-канале Сергея Притулы опубликовано видео работы дронов по танкам РФ.

Турецкие ударные беспилотники " Байрактар ", на которые летом собрали средства украинцы, уничтожают российских оккупантов и их технику на фронте.

Видео опубликовано на Youtube-канале Сергея Притулы.

По его словам, на видео показана работа дронов "Трясця", "Ковенька" и "Халепа".

Напомним, турецкая компания Baykar хочет оснастить свои беспилотники "Байракторы" ракетами класса "воздух-воздух", чтобы они могли сбивать не только другие дроны, но и самолеты.

Читайте также: