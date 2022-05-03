"Притворяется обиженной ливерной колбасой": посол Украины в Германии об отказе Шольца ехать в Киев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике немецкого канцлера Олафа Шольца.
Комментируя отказ чиновника ехать в Киев, украинский посол отметил, что "Шольц притворяется обиженной ливерной колбасой".
Об этом пишет немецкое издание Bild.
Ранее Шольц отказался ехать в Украину, поскольку официальный Киев отказал в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что таким образом "Шольц притворяется обиженной ливерной колбасой (ред. — немецкий фразеологизм, который означает притворяться невинно обиженным)".
Мельник добавил, что не стоит играть в такие игры, когда речь идет о страшной войне со времен Второй мировой.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
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