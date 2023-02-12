Притворялись патриотами Украины: экс-разведчик заявил, что СБУ возглавляли "несколько агентов России"

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что Службу безопасности Украины годами возглавляли агенты России, которые притворялись патриотами Украины.

Об этом он сказал в комментарии "Гордону".

Он отметил, что предателями были те, которые учились в школе ФСБ, однако в 90-х вернулись в Украину и стали "большими патриотами".

"Их немало было. Но они заняли ведущие позиции в разных, так сказать, структурах власти. Включая несколько человек, которые были руководителями СБУ. Не только тот, о ком вы думаете, но и несколько людей других", — сказал Маломуж.

Маломуж также описал схему, как агенты РФ попадали на высокие должности в Украине: сначала таких чиновников россияне вынуждали сближаться с США, американские чиновники продвигали этих лиц на высокие должности в Украине. Таким образом предатели были "двойными агентами", что было очень выгодно Кремлю. Американцы же вроде бы не знали о том, что их просто использовали.

Экс-разведчик добавил, что агентами России было "больше двух руководителей СБУ", однако он отказался называть конкретные фамилии, чтобы не навредить следствию. Маломуж добавил, что это известные имена.

Напомним, сотрудники внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачили сотрудника одного из подразделений Службы безопасности в Запорожской области, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.

Также в Харькове в СБУ работал российский "крот". Предатель передавал оккупантам данные о передвижениях и позициях ВСУ, оборонных операциях военных и украинских спецслужб.

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