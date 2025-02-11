Притворялись полицейскими, чтобы забрать мобилизованных: детали преступления на Черниговщине

Полиция Черниговской области задержала группу вооруженных злоумышленников, которые пытались похитить мобилизированных Они представились стражами порядка и угрожали открыть огонь по военным.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали инцидента с похищением мобилизованных

Как пишут в полиции, два фигуранта "подрезали" автомобилем автобус с военнослужащими, представились полицейскими и угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. Фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами, чтобы инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы.

"За такие действия злоумышленники получили вознаграждение — по 5 000 долларов за каждого из двух военнообязанных", — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападающих.

"При обыске авто Audi следователи обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и удостоверение водителей-волон.

Полиция Черниговской области задержала группу вооруженных злоумышленников

Следователи начали ряд уголовных производств. Известно, что санкция более тяжелой из статей предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

ТСН.ua обратилось за комментарием в полицию о том, родственники ли военнообязанных заказали похищение, или другие лица.

"От кого именно злоумышленники получили вознаграждение за то, что забрали из автобуса двух мобилизованных — это устанавливается", — ответила представитель полиции Черниговщины Наталья Слабеняк.

Она добавила, что местонахождение другого военнообязанного, которого псевдополицейские забрали из автобуса, устанавливается. По данным полиции, целью фигурантов было препятствование тому, чтобы военнообязанные достались места службы.

Полиция Черниговской области задержала группу вооруженных злоумышленников

Ранее в Чернигове задержали мужчину, совершившего нападение на военнослужащего. Злоумышленник распилил в лицо военнослужащего ТЦК и СП перечный баллончик раздражительного действия и угрожал ему телескопической дубинкой.

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