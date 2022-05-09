Приурочивание боевых действий к конкретным датам - чрезвычайно предсказуемая тактика войны, а Путин использует другую - Маляр

План противника связан с тем, чтобы он был непредсказуем, указала заместитель министра обороны.

Приурочивание тех или иных действий, в том числе боевых, к конкретным датам – это чрезвычайно предсказуемая тактика, а в этой войне Россия ведет другую тактику.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"С одной стороны, 9 мая — это ключевая скрепа, на которой россияне строят свою мифологию о якобы их героизме. Но с другой стороны, приурочивание тех или иных действий, в том числе боевых, к конкретным датам – это чрезвычайно предсказуемая тактика, в этой войне Путин ведет другую тактику. Он пытается совершать такие действия, которые сделают его непредсказуемым", – пояснила Маляр.

Заместитель министра обороны обратила внимание на то, что в украинском обществе почему-то господствовали очень разные мнения по поводу вероятных действий российских военных сил.

"Считали, что по западу Украины враг не будет бить ракетами, но ракетные обстрелы происходят. Потом были предположения, что российские войска не будут разрушать гражданские объекты, но враг каждый день разрушает гражданскую инфраструктуру страны. Кроме того, даже то, что касается поражений военных объектов, сложная ситуация по логике и целесообразности действий со стороны противника. Скорее всего, это именно план, связанный с тем, чтобы он был непредсказуем. Такая понятная тактика ведения войны", — отметила она.

Маляр добавила, что даже если учесть сегодняшнюю речь Путина, видно, что ситуация для России очень тяжелая и они это понимают.

Напомним, российские войска проводят наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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