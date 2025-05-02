"Приварили сарай на танк": вблизи Купянска россияне придумали бронированного монстра

оккупанты приварили сарай на танк / © скриншот с видео

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На Купянском направлении, в зоне ответственности 77 бригады, враг накапливает силы и технику, чтобы компенсировать потери, понесенные во время боев прошлого месяца. Пока они готовятся возобновить штурмы.

Об этом в эфире Армия TV рассказал Виктор Петрович, военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады.

По его словам, сейчас основная работа бригады — выявление целей, уничтожение вражеских укреплений и огневых средств. Иногда эти огневые средства, отмечает Виктор Петрович, приобретают просто фантастические формы. Все из-за «смекалочки» окупантов.

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«Приварили сарай на танк. Как правило, это мангалы, которые должны защищать от FPV. А они приварили просто сарай, который не просто должен защищать, но и служит таким отделением для пехоты. Сверху наварили, убрав башню танка вообще. Вот из последних „ноу-хау“. Раньше видели эти монструозные танки, но чтобы совсем сняли с него башню и наварили отделение для пехоты, это было такое в новинку», — рассказал военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады.

Напомним, у российских оккупантов на фронте есть специализированные экипажи для сбивания беспилотников. В частности, армия РФ на танках использует сетку, из-за которой поразить тяжелую технику дроном становится очень сложно. Так называемые «мангалы» на танках оказались очень эффективными — из-за них тяжелую технику не может полноценно поразить FPV-дрон.