"ПриватБанк" продлил технологические работы в "Приват24": когда сервис возобновит работу

"ПриватБанк" продлил технологические работы в "Приват24": когда сервис возобновит работу

Отмечается, что ІТ-команда "ПриватБанка" вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах.

Паузы в работе "Приват24" в связи с проведением технических работ могут продлиться до начала дня 21 марта.

"Продолжаем регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройки требуют большего времени, чем мы планировали в начале работ", — говорится в сообщении регулятора.

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Отмечается, что IТ-команда "ПриватБанка" вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах.

"Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может повлечь за собой временные паузы в работе Приват24. Извиняемся за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием", — отметили в банке.

Напомним, что 20 марта 2022 г. ПриватБанк запланировал проведение технологических работ по модернизации Приват24, что позволит существенно увеличить объемы обработки платежей и внедрение новых услуг.

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