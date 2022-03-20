"ПриватБанк" продолжает технологические работы: когда заработает "Приват24"

Стабильную работу сервиса обещают возобновить в ближайшие часы.

Государственный "ПриватБанк" (Киев) продолжил технологическую паузу в проведении платежей через "Приват24" и сайт для физлиц, запланированную до 10:00, и планирует возобновить работу в течение нескольких часов.

Об этом сообщила пресс-служба банка в воскресенье, 20 марта.

"20 марта команда "ПриватБанка" продолжает проведение технологических работ в "Приват24", которые необходимы для безопасной и качественной обработки увеличения объемов платежей", — говорится в сообщении.

Напомним, что 20 марта 2022 г. "ПриватБанк" запланировал проведение технологических работ по модернизации "Приват24", что позволит существенно увеличить объемы обработки платежей и внедрение новых услуг.

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