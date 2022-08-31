Приверженцы Путина уже бегут в РФ: в мэрии Мариуполя сообщили сроки освобождения города от оккупантов

Власти Мариуполя рассчитывают освободить город от оккупантов максимум до конца 2023 года.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил в эфире FREEДОМ.

"Если достаточно прагматично смотреть в фактах, конечно, есть только один фактор (деоккупации Мариуполя) – наши Вооруженные силы. Когда будут готовы деоккупировать, будут это делать. Мы понимаем протяженность линии фронта и сложность принятия решений. Мы настраиваемся на весну-осень, что мы вернемся домой, планы восстановления. То, что это будет в следующий год максимум, мы в этом не сомневаемся на сегодняшний день. Как будет развиваться – вопрос нашего военного руководства", – сказал Андрющенко.

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Чиновник акцентировал, что тех, кто в Мариуполе поддерживает врага, крайне немного. В то же время "значительная часть пророссийски настроенных сейчас бегут из Мариуполя в Россию". Андрющенко призвал мариупольцев "доверять и держаться".

"Мы будем работать с городом, мариупольцами весь этот период, и в оккупации, и в эвакуации, делать все от нас зависящее, чтобы точно деоккупация наступила как можно раньше, прошла как можно легче", – заявил он.

Напомним, в оккупированном Мариуполе мужчина развернул флаг Украины на крыше дома (фото).

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