"Привет, КамАЗ": украинские разведчики точным ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую технику (видео)

ВСУ уничтожили грузовик окупантов, которым они собирались покинуть свои позиции.

Аэроразведка сводной тактической группы "Адам" нанесла удар по вражеской технике, с помощью которой оккупанты осуществляли эвакуацию со своих позиций.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Стратком ВСУ.

На обнародованных кадрах военные продемонстрировали дрон со взрывчаткой, на котором сделана надпись "Привет, КамАЗ".

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Камера беспилотника зафиксировала подлет к цели, после чего изображение исчезает, что свидетельствует о попадании. Впрочем другой беспилотник, следивший за ударом дрона-камикадзе, зафиксировал взрыв вражеской техники.

На каком направлении украинского контрнаступления произошло попадание, не сообщается.

Украинские разведчики точным ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую технику

Напомним, ранее появилось видео, на котором украинские защитники дроном-камикадзе метко попали по вражескому танку.

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