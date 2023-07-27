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"Привет, КамАЗ": украинские разведчики точным ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую технику (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
487
Время на прочтение
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"Привет, КамАЗ": украинские разведчики точным ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую технику (видео)

Украинский дрон со взрывчаткой, на котором сделана надпись "Привет, КамАЗ" / Фото: скриншот с видео

ВСУ уничтожили грузовик окупантов, которым они собирались покинуть свои позиции.

Аэроразведка сводной тактической группы "Адам" нанесла удар по вражеской технике, с помощью которой оккупанты осуществляли эвакуацию со своих позиций.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Стратком ВСУ.

На обнародованных кадрах военные продемонстрировали дрон со взрывчаткой, на котором сделана надпись "Привет, КамАЗ".

Камера беспилотника зафиксировала подлет к цели, после чего изображение исчезает, что свидетельствует о попадании. Впрочем другой беспилотник, следивший за ударом дрона-камикадзе, зафиксировал взрыв вражеской техники.

На каком направлении украинского контрнаступления произошло попадание, не сообщается.

Украинские разведчики точным ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую технику

Украинские разведчики точным ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую технику

Напомним, ранее появилось видео, на котором украинские защитники дроном-камикадзе метко попали по вражескому танку.

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Дата публикации
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487
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