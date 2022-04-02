"Привет, самолет": пилот легендарной "Мрії" впервые увидел оставшееся от борта пожарище

Оккупанты на военном аэропорту не оставили целым ни один самолет.

Изуродованная "Мрія", разбитый "Руслан", сожженные и разорванные самолеты фирмы "Антонова", дотла выжженные офисные помещения, разграбленные склады. Журналисты ТСН вместе с командиром крупнейшего в мире самолета Ан-225 Дмитрием Антоновым первыми сумели попасть на аэродром Гостомеля. Они пошли туда, как только оттуда вышли оккупанты.

Командир самолета Дмитрий Антонов сразу же соглашается на полусумасшедшую идею посмотреть, что там со знаменитой «Мрієй», хотя и признает — это очень опасно, ведь еще никто не знает, ушли ли россияне из своего логова. И, конечно, Дмитрий знает – будет больно – потому что он, как и все мы, уже знает, что с его «Мрією».

Дорога через разбитый Ирпень, здесь на улицах еще танки, разбитые автомобили и тела погибших на въезде в Бучу. Дальше в тумане виднеется вражеский танк, к счастью, сожженный – это аэропорт.

Этот аэродром Гостомеля до войны здесь работало 1700 человек. До войны были десятки очень хороших самолетов, от них почти ничего не осталось. Остатки Ан-26, изуродованный снарядами самый большой в мире турбовинтовой Ан-22. Взрывом оторвало крыло нового Ан-132. От красавца Ан-74 осталось хвостовое оперение, до сих пор догорают его двигатели.

Пилот Дмитрий Антонов поглядывает под укрытие, где стоит самолет всей его жизни, непревзойденная «Мрія». Он добрых полчаса не решается к ней приблизиться. А дальше на пути десятки единиц сожженной вражеской бронетехники, заброшенная врагом пушка, повсюду сотни снарядов, мин и даже гранат.

Как искалечена большая птица, крылья опущены, носовой обтекатель лежит сбоку, части самолета вообще нет – выгорела дотла. Но пилот все равно здоровается со своей «Мрією», как к живой. «Ну что, привет, самолет, это.. Да, получше думал ситуация, кабины нет. Двигатели 3 штуки, там шесть двигателей может быть», – говорит пилот.

наша изуродованная Мечта...самолеты Антонова... можно ли восстановить нашу гордость, самый мощный самолет в мире, смотрите сегодня в 21.00 в марафоне на всех телеканалах. Опубликовано Александром Загородным Суббота, 2 апреля 2022 г.

Хоть и избитое осколками, но почти целое левое полукрыло. Маленький самолетик «Цесна» вроде бы поддерживает свою большую подружку, как может.

В основном на "Мрії" летал Дмитрий Антонов – с 2002 года. Они вместе провели в воздухе полторы тысячи часов. Облетели весь мир несколько раз. В последние годы доставляли маски, халаты, тесты – спасали мир от коронавируса.

«Вот просто грусть такая, что передать невозможно, ровно 2 месяца назад, я в крайнюю командировку отправился и даже не мог себе представить, что такое может произойти. Машина была отличная, послушная... Лучше машины просто не было. Я вижу единственное – от этого экземпляра можно будет взять отдельные части для создания второго, восстановить его не удастся – это опять же мое мнение», – говорит пилот.

А в ангаре Руслана картина тоже не утешительна – самолет выглядит ужасно – выжженный кусок фюзеляжа, вырванные куски обшивки, самолет изрешечен пулями.

Посреди аэродрома еще одна сожженная машина – вертолет, по остаткам камуфляжа видно – это военная машина. Регистрационный номер заляпан мастикой и грязью, но можно понять – это российский вертолет, который и уничтожал наши самолеты в Гостомеле. По номеру сразу же можно найти фото этого вертолета, Ми-8 вооружен неуправляемыми реактивными снарядами.

Корреспондент ТСН и Дмитрий Антонов сумели попасть на аэродром Гостомеля

Центральный офис авиакомпании выжжен дотла. В комнате отдыха русские солдаты устроили столовую, в туалете спали – помещение без окон, а вот сами в туалет ходили в соседнюю комнату на паркет.

Кабинета пилота не сохранилось, но удивительным образом сохранилась табличка на стене. «Антонов Дмитрий Викторович, замдиректора АТП по летной работе". Да, больше ничего, все разграблено, все сгорело, летных документов нет. Буду восстанавливать, единственное, табличку можно взять в память», — говорит мужчина.

Аэропорт Гостомеля, когда такое мощное предприятие, лежит в руинах. Враг разграбил и разворовал все, что только мог, но оставил тонны снарядов, мин, повсюду разбросаны сотни ручных гранат. В помещениях брошены сумки с патронами. А еще – они не оставили после себя целым ни один самолет.

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