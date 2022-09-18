"Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову": российская женщина попросила оккупанта привезти "трофеи" с убитых украинцев (перехват СБУ)

Служба безопасности Украины обнародовала разговор захватчика, чья женщина призывает его привозить "трофеи" с убитых украинцев – шевроны, кители, берцы или даже голову.

Россиянка мечтает, чтобы ее будущий муж по возвращении с войны в Украине трудоустроился в ЧВК "Вагнер" и тогда он сможет подарить ей даже нечто больше.

Соответствующий диалог был опубликован благодаря аудиозаписи СБУ.

"Нашивки, обувь, военные куртки, снятые оккупантами с тел павших в бою украинских защитников, и отрезанные головы – вот вершина мечтаний простой российской девушки из Подмосковья", — отмечают в СБУ.

Интересно, что эта женщина мечтает использовать "х*хляцкий китель" в ролевых играх со своим будущим мужем.

"Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "вагнеры" отрезали голову мужику... Илья, без кителя ты не можешь с**баться", — цинично подчеркивает женщина захватчика.

В СБУ отметили, что "безнравственность российской армии пробила очередное дно. Но позорное обращение с пленными и телами убитых в бою защитников Украины не останется безнаказанным. Международный трибунал уже ждет этих подонков и каждый из них получит по заслугам!".

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