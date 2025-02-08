Привлечение в армию 18-25-летних: военный ответил, чем опасность финансовых "перекосов"

Тимочко подчеркнул, что нужно не допустить внутриармейских перекосов, чтобы простые мобилизованные не почувствовали себя обиженными.

Мотивируя молодежь вступать в армию, в том числе и финансово, нужно учитывать, чтобы не было "перекосов".

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает "Эспрессо".

"Хорошо, что программой привлечения украинцев в возрасте 18-24 лет в ряды ВСУ занимается Минобороны. Раньше эту тему хотели "оседлать" политики, которые слабо понимали, как работает армия и мотивацию привлечения людей на военную службу. Мне кажется, сейчас важно, когда Минобороны готовит такие предложения, чтобы не было перекосов. С одной стороны – крайне важно привлекать молодежь, и финансовая сторона здесь не крайняя среди мотивационного порядка", – говорит Тимочко.

Он подчеркнул, что нужно не допустить внутриармейские перекосы. То есть не стоит давать молодым контрактникам гораздо больше денег, чем простым мобилизованным.

"То есть, когда молодой человек приходит на военную службу, а ему говорят: "Ты пришел на короткий срок, получил такую сумму денег, которую у меня не будет и за полгода, поэтому, друг, все боевые задачи ложатся на тебя". Соответственно, надо предотвратить такие внутренние конфликты или подобные предубеждения", — отметил голова Совета резервистов.

По его мнению, мотивационные процессы для привлечения на службу должны быть направлены и на тех, кому уже исполнилось 25 лет.

"То есть государство должно было демонстрировать, что уважает и ценит молодежь, которая идет добровольно служить, но не забывает и поддерживает тех, кто мобилизован согласно призывному возрасту", — подчеркнул Тимочко.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют увеличить финансовые стимулы для поощрения молодежи от 18 до 25 лет вступать в армию.

Напомним, советник Трампа Майк Уолтц заявил, что Украине нужно мобилизовывать от 18 лет.

В свою очередь президент Зеленский в Давосе заверил, что не будет снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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