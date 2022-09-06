Привлек 11 тысяч сим-карт: в Украине СБУ задержала организатора мощной ботофермы

В Украине Служба безопасности сообщила о подозрении организатору крупной ботофермы.
СБУ задержала прикарпатца, создавшего масштабную ботоферму. Мужчина привлек к созданию фейковых аккаунтов почти 11 тысяч карт одного из украинских мобильных операторов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как стало известно, для ботофермы использовалась большая российская интернет-платформа, незаконно сдающая в аренду чужие телефонные номера.
"Это давало возможность создавать тысячи фейковых аккаунтов в соцсетях, мессенджерах и видеохостингах. Через них происходило масштабное искажение информационного пространства, накрутка просмотров, предпочтений, комментариев. Таким образом происходило влияние на общественное сознание, в частности, в интересах враждебной пропаганды", — рассказали в пресс-службе СБУ.
Там также добавили, что организатор ботофермы уже поставлен в известность о подозрении в совершении преступления.
Напомним, что Украина выполнила один из важных критериев для начала переговоров о вступлении в ЕС.
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