Привлекают ли к уголовной ответственности за получение трех повесток: ответ адвоката

Если военнообязанному в течение года выписаны три повестки на уточнение данных или ВЛК, наступает ли после этого уголовная ответственность, разъяснил адвокат Роман Симутин.

По его словам, есть три возможных варианта привлечения к уголовной ответственности.

Если трижды не явился по повестке, какая ответственность угрожает

В таком случае ТЦК может обратиться в полицию с заявлением, что военнообязанный трижды не явился по повесткам, но такое формальное обращение проигнорируют. Но если к заявлению присоединят корешки повестки, рапорты, объяснения, какие-то акты отказа и т. п., то, вероятно, откроют уголовное производство.

Следователю в таком случае придется доказать, что именно вы получили повестку и намеренно уклонялись от призыва. А для этого нужно провести почерковедческую экспертизу для идентификации подписи, если вы отрицаете подлинность вашего автографа, установить обстоятельства, при которых получена повестка, допросить свидетелей, а это преимущественно работники ТЦК или полицейские, множество других мелочей. Потому, как считает адвокат, такие дела не имеют перспективы.

Если дважды привлечены к админответственности за неявку по повестке по статье 210 – 1 КУоАП

Как рассказывает Симутин, это уже нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Это значит, что если начальник ТЦК дважды привлек гражданина к админответственности по этой статье и последний не обжаловал и не отменил его постановления в суде – это уже реально чревато уголовной ответственностью.

Это уже квалифицируется как факт преднамеренной неявки по повестке, факт не обжалован и который уже не подлежит доказыванию. Следователю в таком случае не нужно доказывать обстоятельства получения повестки, проводить всевозможные экспертизы и т. п. У него на руках уже будут доказательства, то есть постановление.

То, что нарушение произошло дважды и более, квалифицируется как системность, то есть как совершение правонарушения систематически и с умыслом на уклонение от мобилизации.

Если после прохождения ВЛК и вручения повестки на поправку не явились в назначенное время в ТЦК

Если после прохождения ВЛК и вручения повестки на отправку вы без уважительных причин не появляетесь в определенную дату и время в ТЦК, то признание виновным за уклонение от мобилизации почти гарантировано.

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