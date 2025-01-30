"Привозят наркоманов, пьяниц и больных": военный о проблеме пополнения личного состава из ТЦК

На фронте они не станут боеспособными воинами.

Пополнение военного состава, предлагаемое ТЦК, вызывает множество вопросов. По словам военного ВСУ Кирилла Сазонова, привозят наркоманов, пьяниц и больных.

Об этом сказал военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Ранок.LIVE".

Защитник объясняет, что мобилизованного нужно привезти, поселить, кормить, обеспечить амуницией, платить зарплату, тратить на него время, силы и ресурсы, заполнять кучу бумаг. Куча людей занимается его обслуживанием.

"А он придет сюда, пойдет на госпиталь и через полгода его спишут. Или он не может протрезветь, или безнадежно больной. Зачем нам такой нужен? Он не будет бойцом", — резюмировал Сазонов.

Ранее говорилось, что сейчас войска приходят служить ребята 2007 года рождения. Это 18-летние ребята.

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