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"Привозят наркоманов, пьяниц и больных": военный о проблеме пополнения личного состава из ТЦК

"Привозят наркоманов, пьяниц и больных": военный о проблеме пополнения личного состава из ТЦК

Собрание резервистов и мобилизация в РФ могут заставить украинских военных предпринять соответствующие шаги. Коллаж ТСН.ua

На фронте они не станут боеспособными воинами.

Пополнение военного состава, предлагаемое ТЦК, вызывает множество вопросов. По словам военного ВСУ Кирилла Сазонова, привозят наркоманов, пьяниц и больных.

Об этом сказал военный ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "Ранок.LIVE".

Защитник объясняет, что мобилизованного нужно привезти, поселить, кормить, обеспечить амуницией, платить зарплату, тратить на него время, силы и ресурсы, заполнять кучу бумаг. Куча людей занимается его обслуживанием.

"А он придет сюда, пойдет на госпиталь и через полгода его спишут. Или он не может протрезветь, или безнадежно больной. Зачем нам такой нужен? Он не будет бойцом", — резюмировал Сазонов.

Ранее говорилось, что сейчас войска приходят служить ребята 2007 года рождения. Это 18-летние ребята.

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