"Привязали к стулу, чтобы смотрела": в Буче оккупанты изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы

"Привязали к стулу, чтобы смотрела": в Буче оккупанты изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы

По словам омбудсмана Денисовой, уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает предела.

В Буче под Киевом оккупанты изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы. Изверги привязали женщину к стулу, чтобы она смотрела.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ – изнасилованные дети… Мальчик, 11 лет, изнасилованный на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча… Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты", — написала она.

Денисова подчеркнула, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине.

"Рашистские оккупанты должны понести самую суровую ответственность", — подчеркнула она.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что в Буче пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, она сейчас беременна.

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