Привыкают к обстрелам российских оккупантов: Ким рассказал о суровых николаевцах

Ким говорит, что Николаев привыкает к обстрелам оккупантов.
В Николаеве ночью 15 марта произошло несколько взрывов. Сейчас выясняется, где были взрывы и какие убытки.
Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
По его словам, несмотря на взрывы, в ГСЧС на горячую линию никто из людей даже не звонил по телефону, когда происходили обстрелы. Ким сказал, что Николаев начинает привыкать к обстрелам и звукам взрывов.
"Николаевцы настолько суровые, что сегодня ночью были обстрелы, однако сообщений к спасателям от жителей города не поступало. Были обстрелы, но не знаю, что разрушено. Сейчас буду разбираться. Чувствую, что Николаев начинает привыкать к обстрелам и игнорирует мнимую опасность и сейчас все спокойные. Но это не касается авиаударов по селам и ОТГ, потому что там ситуация сложнее. Есть идея по укреплению обороны города. Я сейчас ее изучаю. Даже если мы наступаем, то необходимо думать о защите", — рассказал он.
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