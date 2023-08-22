Привыкли к "гуманитарке": глава ГВА о том, почему жители Авдеевки не хотят выезжать из "ада"

В прифронтовой Авдеевке в Донецкой области несмотря на опасность остается 1691 человек.

Почему люди остаются жить фактически в аду, пояснил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии ZN.UA.

По словам главы администрации, местные уже не скрывают, что остаются в том числе и из-за гуманитарки, ведь на новом месте придется снимать жилье, тратить деньги на еду и другие товары первой необходимости.

"Пожилым людям при всем трудно принять решение и покинуть свой дом. Большинство людей — пенсионного возраста, хотя есть и молодежь до 30 лет. Сейчас уже, конечно, не говорят, что некуда ехать или не хватает средств, как в начале. Теперь, особенно молодые люди говорят: "Для чего нам куда-то ехать? Да, есть риск для жизни 24/7. Да, мы живем в подвалах. Но нам не нужно ни на что тратить средства", – говорит Барабаш.

По его словам, люди получают гуманитарную помощь, товары личной гигиены, медикаменты.

"Ехать куда-то, чтобы снимать жилье, потому что здесь рядом уже нет бесплатного, тратить средства, искать работу не хотят", – объясняет глава ГВА.

Местные считают, что лучше сидеть дома и ничего не делать, чем работать за меньшую зарплату в другом городе, передает их настроение Барабаш.

"В последние недели – уже новое объяснение отказа эвакуироваться. У нас есть две точки, где стоят "Старлинки" и телевизоры, там можно посмотреть украинские новости. Люди слушают, что сообщают об успехах ВСУ в контрнаступательных действиях: хоть они не столь активны, но происходят, — так что оснований для выезда, говорят, у них нет", — заявляет Барабаш.

Отметим, что к 2014 году в Авдеевке проживало около 40 тысяч человек. К началу полномасштабного вторжения РФ в городе насчитывалось около 26 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что экипаж "Белые Ангелы" в Авдеевке спасли из горящего магазина местную жительницу после ракетного обстрела оккупантов.

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