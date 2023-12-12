"Приятная новость, но не сенсация": в ВСУ прокомментировали отбитие террикона в пределах Горловки

Украинские военные находятся в активной обороне на участке фронта возле Горловки. Успешные действия ВСУ стали результатом тяжелой работы.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"Мы все видели отлично, что к югу от Бахмута украинские подразделения продолжают свои штурмовые действия. Украинские защитники находятся в активной обороне", — рассказал он.

Фитьо также отметил, что украинские военные при любом лучшем случае переходят к атакам, улучшают свое тактическое положение. По его словам, "это приятная новость, но не сенсация".

"Это тяжелая, кропотливая работа наших защитников и соответственно на данном этапе она принесла такой результат", — резюмировал Владимира Фитьо.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря сообщил, что украинским военным удалось отбить у оккупантов один из терриконов в оккупированной границе Горловки. Также во время операции бойцы ВСУ захватили в плен российских солдат.

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