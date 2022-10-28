Приземлили 23 "шахида": Зеленский рассказал, как Силы обороны "не допустили прорыва стервятников"

Кроме того, были уничтожены вражеская управляемая авиационная ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25.

За двое суток российские оккупанты выпустили в сторону Украины более 30 дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении в ночь на 28 октября.

"Мы продолжаем свое сопротивление. Агрессор продолжает свой террор. Нас снова атакует с неба их вороньё", – отметил он.

По словам президента, украинские защитники не допустили прорыв вражеских "шахидов" вглубь страны и приземлили 23 дрона

Кроме того, были уничтожены вражеская управляемая авиационная ракета Х-59, два ударных вертолета Ка-52 и очередной штурмовик Су-25.

"В общей сложности за этот период Россия совершила 4,5 тысячи ракетных ударов и более 8 тысяч авианалетов. Но мы боремся, будем сбивать больше", – заверил Зеленский.

Также он поблагодарил всех, кто приобщился к сбору средств на "ловцов шахидов". Так, только на платформе U24 деньги пожертвовали 665 тысяч человек из 70 стран мира.

"Совместными силами мы непременно будем подрезать крылья всем металлическим чудовищам, сколько бы и откуда бы их не летело в направлении Украины. Вражеские самолеты будут падать. Вражеские вертолеты будут падать. "Шахиды" будут падать. Не упадет только украинский народ! точно войдет в мировую историю", – подытожил глава государства.

Дроны не перестают атаковать

Россия с 10 октября активно терроризирует украинские города, нанося удары иранскими дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

Так, в ночь на 27 октября российские оккупанты нанесли удар по одной из громад Киевской области. Захватчики совершили более шести атак дронами-шахидами по территории Киевщины.

Спасатели показали адские кадры ликвидации последствий атаки дронов-камикадзе по объекту энергетики.

В результате атак оккупантов по энергетической инфраструктуре в Киеве и области; вводятся более длительные экстренные отключения света в Киеве и в Киевской области.