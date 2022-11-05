"Приземлили" два вертолета, ракеты и 14 беспилотников: в Воздушных силах рассказали об успехах в небе

За прошедшие сутки украинские защитники хорошо поработали в небе.

За прошедшие сутки, 4 ноября, в Херсонской области украинские защитники сбили два российских ударных вертолета Ка-52.

Об этом сообщили утром 5 ноября Воздушные Силы ВСУ.

Кроме того, в пятницу около 16.00 силы противовоздушной обороны сбиты на южном направлении две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные армией Российской Федерации.

Подразделения зенитных ракетных войск и мобильные огневые группами "приземлили" 11 дронов-камикадзе "Shahed-136" и три БПЛА оперативно-тактического уровня.

"К уничтожению воздушных целей привлекались силы и средства воздушных командований "Юг", "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных Сил Вооруженных сил Украины", — сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

В строительстве Генштаба 5 ноября сообщали, что армия агрессорки России ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Удары российских оккупантов получили около 20 населенных в разных областях Украины. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов.

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