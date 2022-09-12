Признак отчаяния: Зеленский объяснил, почему РФ атакует украинскую энергетическую инфраструктуру

По словам президента, именно так Кремль реагирует на разгром российских сил в Харьковской области.

Атака российских оккупантов по украинской энергетической инфраструктуре является признаком отчаяния захватчиков.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 12 сентября.

"Вчера и сегодня российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сотни тысяч украинцев оказались в темноте – без электричества. Дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что российские ракеты попали именно в те объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к инфраструктуре ВСУ. Эти удары РФ Зеленский назвал признаком отчаяния врага.

"Так они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. Они ничего не могут поделать с нашими героями на поле боя, и поэтому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры", – пояснил президент.

По его словам, Россия пытается помешать направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. В частности, помешать экспорту украинского электричества.

"Наш экспорт электричества – это то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен", – говорит глава государства.

Зеленский назвал шаги по защите от агрессора.