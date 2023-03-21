"Признаки геноцида, а не спасения": Подоляк прокомментировал похищение Россией украинских детей

ООН проведет заседание по детям из Украины в РФ.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк обратился к иностранным журналистам, фиксирующим детей в РФ.

Об этом Подоляк написал на своей странице в соцсетях.

В частности, он призвал не называть похищение Россией детей эвакуацией.

"Депортация, незаконное и принудительное усыновление украденных детей, помещение в спецлагеря – это прямые признаки преступления геноцида, а не спасения", — подчеркнул советник Офиса президента.

Россияне воруют детей, хотят стереть их национальную идентичность. Это часть планового уничтожения украинской нации, а не эвакуации. — Nate the sloth (@LilaNatalijka) 21 марта 2023

На фоне этих событий в начале апреля Россия планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

Тем временем в Украину вернулись 15 детей совместно с их матерями и законными представителями, незаконно депортированными Россией.

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