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"Признаки геноцида, а не спасения": Подоляк прокомментировал похищение Россией украинских детей

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
172
Время на прочтение
1 мин
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"Признаки геноцида, а не спасения": Подоляк прокомментировал похищение Россией украинских детей

Фото: Getty Images

ООН проведет заседание по детям из Украины в РФ.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк обратился к иностранным журналистам, фиксирующим детей в РФ.

Об этом Подоляк написал на своей странице в соцсетях.

В частности, он призвал не называть похищение Россией детей эвакуацией.

"Депортация, незаконное и принудительное усыновление украденных детей, помещение в спецлагеря – это прямые признаки преступления геноцида, а не спасения", — подчеркнул советник Офиса президента.

На фоне этих событий в начале апреля Россия планирует провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

Тем временем в Украину вернулись 15 детей совместно с их матерями и законными представителями, незаконно депортированными Россией.

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Дата публикации
Просмотры
172
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