"Признаки большого перелома": Арестович рассказал об успехах ВСУ на Изюмском направлении

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинская армия успешно контратаковала российских оккупантов на Изюмском направлении. Нашим воинам удалось продвинуться вперед и закрепиться на занятых позициях.

Арестович отметил, что это значит большой перелом на направлении главного удара. По его словам, Вооруженные силы Украины впервые с начала апреля смогли контратаковать и оттеснить врага.

Об этом советник главы ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 14 мая.

"Мы перешли в маленькую контратаку на Изюмском направлении. Они около недели пытались наступать на Барвинково, но наши остановили их и отбросили контратакой. Продвинулись вперед и там наши закрепились. Впервые с момента начала этой операции (с 4 апреля) наши остановили их на направлении главного удара, контратаковали и оттеснили.

А это с военной точки зрения означает огромный перелом. Точнее, не огромный перелом, а признаки большого перелома на направлении главного удара", - описал ситуацию Арестович.

Напомним, сегодня российские войска не наносят ракетных ударов по западным областям Украины потому, что имеют ограниченное количество ракет соответствующей дальности. Однако оккупанты могут возобновить эти удары.

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