Признался в расстреле украинца: против оккупанта в РФ открыли дело из-за "фейков об армии"

Оккупант признался в расстреле украинца и не раскаялся.
В России против оккупанта Даниила Фролкина, признавшегося в убийстве гражданского украинца, возбудили уголовное дело в "дискредитации армии".
Об этом пишет The Insider.
21-летний оккупант Даниил Фролкин признался, что во время оккупации Киевской области расстрелял гражданского. Также захватчик участвовал в мародерстве. После признания россиянина, в РФ против оккупанта возбудили уголовное дело, но не из-за грабежа и убийства украинца, а из-за "фейков об армии".
Оккупант признался в убийстве украинца в Киевской области: что известно
Во время оккупации села Андреевка Киевской области россияне убили 13 человек, еще 40 человек пропали без вести.
Один из палачей – это 21-летний Даниил Фролкин. Он грабил дома украинцев и признался в убийстве гражданского. В разговоре с российскими СМИ он подтвердил, что оккупанты массово грабили украинцев и фурами вывозили наворованное в Россию. Он утверждает, что этим руководил полковник Вячеслав Клобуков.
Сначала Даниил Фролкин отрицал свою причастность к убийству украинцев, однако сознался, что убил мирного жителя без суда и следствия, поскольку его подозревали в передаче координат ВСУ.
"Я, военнослужащий воинской части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х*й не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая дерется на передовой, на линии фронта", — сказал Фролкин.
Фролкин, вероятно, убил жителя села Руслана Яремчука. Однако россиянин не раскаялся в расстреле украинца.
"Я просто вывел его из дома. Мы нашли у него стреляные гильзы, которые офицеры используют. И все. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет вперед. Я ему говорю: "На колени". И просто пулю в лоб. Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей", — заявил Фролкин.
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