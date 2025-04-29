Признание аннексии Крыма: в армии прокомментировали, возможен ли компромисс с Россией

Военный медик и медицинский менеджер Глеб Битюков / © Facebook

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Компромисс с Россией по Крыму или Донбассу может стать опасным прецедентом и повторить сценарий Югославии.

Об этом сказал военный медик и медицинский менеджер Глеб Битюков в интервью «Свобода Live».

«Что было в Югославии, Боснии, Герцеговине, Сирии, Афганистане? То есть, как мир реагирует на те или иные вызовы? Как она может достичь, учитывая это, своих целей? Она смотрела на Югославию, она сделала фактически то же самое из Крыма. Она увлекла его вроде бы невоенным путем, затем провела фейковый референдум. Это все был отработанный сценарий», — рассказал он.

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По его словам, если сейчас согласиться на компромисс по Крыму или Донбассу, это создаст опасный прецедент и может поощрить дальнейшую агрессию со стороны России.

«Много-много лет до того. И если теперь мы скажем, ну будь, давайте уже Донбасс наш, Крым ваш. Значит, так можно? Ну, если так можно, то давайте тогда и дальше что-то делать», — отметил эксперт.

Также он считает, что компромиссы с Россией опасны, потому что она не остановится.

«Компромиссы с Россией опасны, потому что она не остановится — если согласиться на один, возникнет вопрос, где провести границу: по Крыму, по ЗАЭС или дальше», — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявлял, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский готов принять мирное соглашение с Россией, которое будет предусматривать отказ от Крыма.