"Признание, что кадровая армия РФ посыпалась" – Зеленский о российской мобилизации

Президент убежден: именно на факт украинской силы реагирует руководство РФ, меняя тактику.
Решение Кремля о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия не выдержала и посыпалась в Украине.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером 22 сентября.
Зеленский подчеркнул, что Украина:
- выстояла после полномасштабного нападения России;
- смогла объединить мир вокруг борьбы за свободу;
- смогла освободить значительную часть оккупированной территории;
- до сих пор освобождает людей из российского плена.
"И Украина смогла изменить ход войны так, что каждый оккупант, даже самый неадекватный, почувствовал, что мы можем победить и двигаемся к победе. Я благодарю каждого и каждого, кто воюет и работает ради этого! Ради нашей победы", — отметил Зеленский.
Президент убежден: именно на факт украинской силы реагирует руководство РФ, меняя тактику и пытаясь вовлечь в войну еще больше россиян и ресурсов.
Решение Путина о мобилизации Зеленский назвал "откровенным признанием, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась".
"И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России — это не что-то там на ТВ или в Интернете, а то, что зашло в каждый российский дом", — подытожил он.
Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.
Впоследствии россияне начали выходить на первые акции протеста против мобилизации, однако митингующих быстро разгоняли силовики.
Читайте также:
- Решения российского руководства не меняют для Украины ничего – Зеленский после заседания Ставки
- Куча "мяса" усилит боевые возможности РФ, как бы мы над этим не смеялись – Билецкий
- Совершенно ужасная ложь – в РФ не частичная, а полная мобилизация – российский оппозиционер