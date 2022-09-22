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"Признание, что кадровая армия РФ посыпалась" – Зеленский о российской мобилизации

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"Признание, что кадровая армия РФ посыпалась" – Зеленский о российской мобилизации

Фото: Офис президента Украины

Президент убежден: именно на факт украинской силы реагирует руководство РФ, меняя тактику.

Решение Кремля о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия не выдержала и посыпалась в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения вечером 22 сентября.

Зеленский подчеркнул, что Украина:

  • выстояла после полномасштабного нападения России;
  • смогла объединить мир вокруг борьбы за свободу;
  • смогла освободить значительную часть оккупированной территории;
  • до сих пор освобождает людей из российского плена.

"И Украина смогла изменить ход войны так, что каждый оккупант, даже самый неадекватный, почувствовал, что мы можем победить и двигаемся к победе. Я благодарю каждого и каждого, кто воюет и работает ради этого! Ради нашей победы", — отметил Зеленский.

Президент убежден: именно на факт украинской силы реагирует руководство РФ, меняя тактику и пытаясь вовлечь в войну еще больше россиян и ресурсов.

Решение Путина о мобилизации Зеленский назвал "откровенным признанием, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась".

"И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России — это не что-то там на ТВ или в Интернете, а то, что зашло в каждый российский дом", — подытожил он.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Впоследствии россияне начали выходить на первые акции протеста против мобилизации, однако митингующих быстро разгоняли силовики.

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Дата публикации
Просмотры
501
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