"Призовите Путина вывести войска": в МИД Польши резко отреагировали на скандальное заявление Папы Римского

В Польше уверены, когда Путин выведет войска, не придется и переговоров.

В Министерстве иностранных дел Польши после скандального заявления призвали Папу Римского Франциска обратиться к Путину с призывом "вывести армию из Украины".

Об этомнаписал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на странице X.

"Как насчет того, чтобы для баланса призвать Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины? Мир наступил бы немедленно без необходимости переговоров", — считает Сикорский.

Отметим, вокруг папы Франциска возник новый скандал из-за его призывающей Украины сдаться России. В пресс-службе Ватикана прокомментировали слова Папы Римского относительно "белого флага" Украины и необходимости мирных переговоров с Россией. Он будто бы имел в виду диалог путем переговоров, а не капитуляцию Киева.

ТСН.ua собрал все, что известно о последнем заявлении понтифика о войне в Украине.

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