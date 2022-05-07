Призвал к геноциду украинцев: российскому политтехнологу сообщено о подозрении

Автору статьи в одном из пропагандистских СМИ РФ сообщили о подозрении за призывы к геноциду украинцев.

По данным следствия, российский политтехнолог публично призвал к геноциду украинского народа путем его физического уничтожения, насильственной смены конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении российскому пропагандисту по фактам публичных призывов к геноциду, совершению действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины ч(. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 442 КК Украины).

"3 апреля 2022 года на сайте российского издания «РИА НОВОСТИ» была размещена его статья под названием «Что Россия должна сделать с Украиной». В ней автор призывает физически уничтожить часть украинского народа. По его мнению, на территории Украины необходимо создать условия, которые привели бы к частичному уничтожению украинцев, ликвидировать государственность Украины и вообще лишить наше государство названия Украина", — говорится в сообщении.

Пропагандист также высказывается о присоединении почти всей территории Украины, кроме 5 западных областей, в состав Российской Федерации с распространением на нее действия российского законодательства.

В своей публикации подозреваемый призывает судить всех украинцев за их патриотическую позицию, подвергнуть их идеологическим репрессиям и полностью переписать учебную литературу для детей по русскому образцу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Службой безопасности Украины.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, почему нужно воздержаться от высказываний в адрес Шария.

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